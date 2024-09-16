Третьяк: «Канадские хоккеисты в Суперсерии 1974 года играли грубее, чем в 1972 году»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о Суперсерии сборной СССР против Канады.
«В отличие от 1972 года, сборная Канады играла намного жестче, грубее. Тот же Фил Эспозито в 1972 году просто показывал, что может с нами сделать, проводя рукой по горлу, а эти именно действовали. Конечно, в 1972 году было исключение в виде Бобби Кларка, который Харламову бил клюшкой по голеностопу как топором, но в 1974-м Харламову разбили лицо.
В 1974 году было больше драк и жесткости, потому что канадцы не любят, не умеют проигрывать, а в Москве они проиграли три матча из четырех. Для них это было шоком, потому что у них собрались звезды такой величины, и даже в 1972 году столько звезд не было. Вратарь Джерри Чиверс, Хоу, Халл, Фрэнк Маховлич, Ральф Бэкстром — это легенды, которые не привыкли проигрывать. Канадцы в драках хотели запугать нас, как в 1972 году", — приводит слова Треьтяка ТАСС.
Суперсерия проходила с 17 сентября по 6 октября 1974 года. Советские хоккеисты одержали в серии победу, выиграв четыре матча из восьми, проиграв в трех и сведя один матч вничью. Суперсерию 1972 года между этими же соперниками выиграла сборная Канады.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|СКА
|5
|2
|3
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|16.09
|19:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|16.09
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -