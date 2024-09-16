Третьяк: «Канадские хоккеисты в Суперсерии 1974 года играли грубее, чем в 1972 году»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о Суперсерии сборной СССР против Канады.

«В отличие от 1972 года, сборная Канады играла намного жестче, грубее. Тот же Фил Эспозито в 1972 году просто показывал, что может с нами сделать, проводя рукой по горлу, а эти именно действовали. Конечно, в 1972 году было исключение в виде Бобби Кларка, который Харламову бил клюшкой по голеностопу как топором, но в 1974-м Харламову разбили лицо.

В 1974 году было больше драк и жесткости, потому что канадцы не любят, не умеют проигрывать, а в Москве они проиграли три матча из четырех. Для них это было шоком, потому что у них собрались звезды такой величины, и даже в 1972 году столько звезд не было. Вратарь Джерри Чиверс, Хоу, Халл, Фрэнк Маховлич, Ральф Бэкстром — это легенды, которые не привыкли проигрывать. Канадцы в драках хотели запугать нас, как в 1972 году", — приводит слова Треьтяка ТАСС.

Суперсерия проходила с 17 сентября по 6 октября 1974 года. Советские хоккеисты одержали в серии победу, выиграв четыре матча из восьми, проиграв в трех и сведя один матч вничью. Суперсерию 1972 года между этими же соперниками выиграла сборная Канады.