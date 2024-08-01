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Третьяк считает, что в текущей обстановке будет сложно отметить юбилей суперсерии-1974

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Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что из-за отстранения России от международных соревнований будет сложно отпраздновать 50-летие суперсерии между сборными СССР и Канады.

«В планах есть отпраздновать это событие, но ничего пока не могу сказать конкретного. Трудно что-то планировать в нынешней обстановке. Если ситуация складывалась бы по-другому, могли бы сыграть молодежными командами. Тем более это не НХЛ, а ВХА», — сказал Третьяк.

Суперсерия проходила с 17 сентября по 6 октября 1974 года в Москве, а также в четырех канадских городах: Квебеке, Торонто, Виннипеге, Ванкувере. Это была вторая суперсерия с участием советских и канадских хоккеистов после 1972 года. В 8 матчах советская команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Источник: ТАСС
Хоккей
Владислав Третьяк
ФХР
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