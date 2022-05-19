Владислав Третьяк единогласно переизбран президентом ФХР

Владислав Третьяк был переизбран на пост президента Федерации хоккея России. Это будет его пятый срок, рассчитанный на 4 года. Должность президента ФХР он занимает с 2006 года.

Выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея. Третьяк был единственным кандидатом на выборах, его переизбрали единогласно.

Владислав Третьяк за время профессиональной карьеры 10 раз выигрывал чемпионата мира и трижды побеждал на Олимпиаде. Еще одно команда ОКР завоевала во время его работы президентом ФХР. Всего у национальной команды — 9 побед на Олимпиадах за всю историю (СССР, СНГ и Россия).