Тренер «СКА-1946» рассказал, как готовил игроков к матчу на футбольном стадионе

Тренер «СКА-1946» Вячеслав Солодухин в интервью «СЭ» прокомментировал подготовку к «Молодежной классике», которая пройдет на открытом воздухе на стадионе футбольного «Арсенала» в Туле.

— Как готовились к матчу под открытым небом? Можно перед такой игрой придумать что-то особенное?

— К такому матчу сложно подготовиться глобально. Для этого надо провести много времени на открытом воздухе, но такой возможности нет. Ситуация для ребят нестандартная. Другой воздух, другой кислород. Пока мы можем только предполагать, какая температура будет завтра. Это тоже неопределенный фактор. Но у ребят хорошие эмоции. Надевают специальное термобелье, балаклавы.

— Как не заболеть на такой игре?

— Сложный вопрос. Каждый организм индивидуален. У кого-то слабое место горло, у кого-то нос. Нельзя все предугадать. Должен быть горячий чай, но в меру. Теплое горло на прохладном ветре тоже можно простудить. Наш доктор обязательно что-то придумает.

— Помните самое холодное время, когда сами играли в хоккей?

— Уже не вспомню точные цифры, но было очень холодно. В детстве всегда надевали шерстяные носки, дополнительное белье и шапку под шлем. Мы играли в Санкт-Петербурге, там другой климат — влажный. Небольшой минус ощущается очень резко. Но все равно сейчас приятно вспомнить такие моменты из детства.