Тренер молодежной сборной России высказался об игроке, решившим выступать за Швецию

Ассистент главного тренера молодежной сборной России Владимир Филатов пожелал удачи Александру Суздалеву, выбиравшему между сборной России и Швецией.

— У вас нет сожаления, что Суздалев, которого вы приглашали на первый сбор сборной 2004 года в «Сириус», выбрал сборную Швеции?

— Безусловно, Саша Суздалев — очень талантливый парень. Уверен, что у него хорошее будущее. Это его решение, и мы его уважаем. Если он чувствует, что должен играть за Швецию, то пожалуйста.

Скажу так. У России очень сильный 2004 год. Несмотря на потерю Суздалева, у нас есть игроки, способные его заменить.

— Уже на том сборе понимали, что он не будет играть за Россию.

— Я слышал о том, что он склоняется к Швеции. Но нас это не смущало — мы давали ему возможность проявить себя. Хотя у него были проблемы с языком. Он забывает какие-то слова. Но Саша, если не ошибаюсь, с 7 лет живет в Швеции и большую часть жизнь провел там. Конечно, он куда больше общался на шведском.

Мы очень рады, что у него все хорошо. Я поздравил его с победой на последнем ЮЧМ. Дай Бог, у него все сложится. Хороший парень.