В Ленинградской области появился следж-хоккей

Торжественная презентация первой в регионе детской команды по следж-хоккею состоялась на базе спорткомплекса «Ладога Арена»

Ребята из следж-хоккейной команды Ленинградской области провели показательное выступление под живой аккомпанемент своих друзей из детских художественных коллективов Всеволожского района. Зрители высоко оценили навыки катания на льду и владения клюшкой, которые продемонстрировали юные спортсмены-паралимпийцы.

— С каждым годом в Ленинградской области появляется все больше возможностей для людей с ограниченными возможностями, которые позволяют максимально реализовать себя в учебе, творчестве и спорте. Появление областной детской следж-хоккейной команды мы принимаем с оптимизмом и благодарностью к благотворительным организациям, которые способствовали этому начинанию. В будущем, я уверен, этот вид спорта официально пополнит перечень спортивных дисциплин Ленинградской области, — считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время в команде восемь детей, всего планируется набрать 17 человек (15 полевых игроков и двух вратарей). Тренировки проводятся три раза в неделю и включают в себя обязательный час катания на льду, занятия по общей физической подготовке и упражнения в бросковой зоне. Подать заявку на участие в команде может любой желающий.

В ноябре первая детская команда по следж-хоккею Ленинградской области будет представлять регион на II фестивале Детской следж-хоккейной лиги. (Дмитрий Сомов)