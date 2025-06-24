Хоккей
24 июня, 15:10

«Торпедо» представит Казахстан в Континентальном кубке-2025/26

Алина Савинова

Чемпион Казахстана «Арлан» не сыграет в новом розыгрыше Континентального кубка, сообщает Meta-ratings.kz.

Кокшетауский клуб не допущен к турниру из-за отказа участвовать в финале в январе нынешнего года, который прошел в Уэльсе. Тогда у «Арлана» возникли проблемы с оформлением виз и приобретением авиабилетов.

В Континентальном кубке сыграют 14 команд, в их числе серебряный призер чемпионата Казахстана «Торпедо» (Усть-Каменогорск). В первом раунде примут участие восемь команд. Еще шесть коллективов: Польши, Великобритании, Дании, Италии, Франции и Румынии — сразу прошли в следующий этап.

«Торпедо» становилось бронзовым призером Континентального кубка в 2008 году.

Источник: Meta-ratings.kz
