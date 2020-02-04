Толчинский и Воронков не примут участия в Шведских играх из-за травм

В составе сборной России произошли замены, сообщает официальный Twitter команды.

Нападающие ЦСКА Сергей Толчинский и «Ак Барса» Дмитрий Воронков не примут участия в Шведских играх из-за травм. Вместо вызваны форварды московского «Динамо» Иван Игумнов, «Нефтехимика» Павел Порядин и СКА Артем Швец-Роговой.

Сборная России проведет три матча на Шведских играх: с Финляндией (6 февраля), Швецией (8 февраля) и Чехией (9 февраля).