«Тесная, холодная, крошечная квартира. Так строили в СССР». Темнокожий хоккеист рассказал о несчастном детстве на Украине

Хоккеист Аким Алиу поделился воспоминаниями о своем жилье в Украине.

— Особенно мне запомнился день 1996-го в Киеве, где я вырос. Это было как раз перед тем, как мы переехали в Канаду. Мне было около семи, и я, по-моему, делал домашнее задание за кухонным столом. Моя мама, папа, брат и я жили в старой квартирке. Крошечной. Тесной. Холодной. Именно так их строили в Советском Союзе.

В тот день мой папа пришел домой и заплакал перед своим семилетним сыном. Ему было попросту негде спрятаться. Полиция остановила его на улице без всякой причины, попросили его документы и потребовали взятку. Он отказался и был вынужден провести ночь в тюрьме. Хотя деньги у него все равно забрали. Я не осознавал тогда происходящего, но мне было очень грустно за моего отца. А теперь я понимаю его на все сто процентов.

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