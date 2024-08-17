Телегин проиграл суд Пелагее, его дочь сможет выезжать за границу РФ

Хоккеист Иван Телегин проиграл суд своей бывшей жене Пелагее, сообщает SterHit. Теперь их совместная дочь Таисия сможет выезжать за пределы России. Ранее Телегин запретил своей дочери лететь на отдых в Турцию.

«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», — цитирует адвоката Пелагеи Филиппа Рябченко StarHit.

В последние три года Телегин выступал за омский «Авангард». В прошлом сезоне 32-летний нападающий провел 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

В начале мая этого года «Авангард» объявил об уходе форварда из клуба.