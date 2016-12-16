Теему Селянне: "Не хочу быть тренером"

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне не хочет начинать тренерскую карьеру. Селянне добавил, что работа тренером требует очень много времени.

– Тренировать не хотите?

– Не хочу. По крайней мере на данном этапе. Эта профессия требует огромного количества времени. Намного больше, чем у игрока. К тому же надо как-то делать так, чтобы все 25 звезд в твоем распоряжении были довольны.

– Вы же были консультантом сборной Финляндии на Кубке мира. Не собираетесь продолжать сотрудничество?

– Это все-таки был разовый проект, причем инициатива шла от НХЛ, которая хотела видеть своих бывших игроков в качестве представителей их сборных. Это был интересный опыт, и, хотя мы играли не очень хорошо, было приятно окунуться в хоккейную атмосферу, снова повстречать многих. Но я не думаю, что готов продолжать выполнять эту роль. По крайней мере на данном этапе – в моей жизни сейчас есть вещи поважнее. (Игорь ЕРОНКО)