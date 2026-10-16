«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: во сколько начало матча НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 16 октября. Матч пройдет на «Бенчмарк Интернэшнл Арене» в Тампе (США) и начнется в 02.00 мск.
Следить за счетом и ключевыми событиями матча «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
«Тампа-Бэй» провела шесть матчей в текущем регулярном чемпионате, одержав четыре победы при двух поражениях. В предыдущей игре команда уступила «Рейнджерс» (1:4).
«Сиэтл» выиграл пять из семи первых встреч сезона. В предыдущем матче «Кракен» победил «Филадельфию» по буллитам (3:2).
НХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика хоккеистов и новости лиги
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|14
|4
|29
|2
|Барыс
|17
|10
|7
|20
|3
|Нефтехимик
|17
|9
|8
|20
|4
|Амур
|17
|9
|8
|19
|5
|Салават Юлаев
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|17
|9
|8
|19
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|8
|Сибирь
|17
|6
|11
|15
|9
|Адмирал
|16
|6
|10
|15
|10
|Автомобилист
|16
|6
|10
|14
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|16
|13
|3
|26
|2
|Локомотив
|16
|12
|4
|24
|3
|Северсталь
|17
|11
|6
|24
|4
|Торпедо НН
|16
|10
|6
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|15
|9
|6
|20
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|19
|7
|12
|16
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
|20.10
|19:00
|СКА – Автомобилист
|- : -
|20.10
|19:30
|Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|20.10
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -