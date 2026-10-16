«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: во сколько начало матча НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 16 октября. Матч пройдет на «Бенчмарк Интернэшнл Арене» в Тампе (США) и начнется в 02.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 октября, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Сиэтл

Следить за счетом и ключевыми событиями матча «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Тампа-Бэй» провела шесть матчей в текущем регулярном чемпионате, одержав четыре победы при двух поражениях. В предыдущей игре команда уступила «Рейнджерс» (1:4).

«Сиэтл» выиграл пять из семи первых встреч сезона. В предыдущем матче «Кракен» победил «Филадельфию» по буллитам (3:2).

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