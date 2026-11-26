«Тампа-Бэй» — «Каролина»: время начала и трансляция матча НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в четверг, 26 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на «Бенчмарк Интернэшнл Арене» в Тампе (США) и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Каролина

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Каролина» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Перед матчем «Каролина» лидирует в Столичном дивизионе, набрав 39 очков в 24 встречах. В предыдущем матче команда на выезде обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

«Тампа-Бэй» набрала 32 очка после 23 игр и делит второе место в Атлантическом дивизионе. В последней встрече «молнии» уступили «Баффало» (2:6).

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