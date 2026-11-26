«Тампа-Бэй» — «Каролина»: время начала и трансляция матча НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в четверг, 26 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на «Бенчмарк Интернэшнл Арене» в Тампе (США) и начнется в 03.00 мск.
Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Каролина» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
Перед матчем «Каролина» лидирует в Столичном дивизионе, набрав 39 очков в 24 встречах. В предыдущем матче команда на выезде обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).
«Тампа-Бэй» набрала 32 очка после 23 игр и делит второе место в Атлантическом дивизионе. В последней встрече «молнии» уступили «Баффало» (2:6).
НХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, статистика команд и новости североамериканского хоккея
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|29
|18
|11
|38
|3
|Нефтехимик
|32
|16
|16
|37
|4
|Амур
|29
|16
|13
|34
|5
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|6
|Трактор
|31
|14
|17
|34
|7
|Барыс
|31
|16
|15
|33
|8
|Салават Юлаев
|30
|15
|15
|33
|9
|Ак Барс
|33
|15
|18
|33
|10
|Сибирь
|32
|12
|20
|28
|11
|Адмирал
|29
|11
|18
|26
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|30
|22
|8
|46
|2
|Локомотив
|30
|22
|8
|45
|3
|Северсталь
|31
|18
|13
|38
|4
|Торпедо НН
|29
|17
|12
|37
|5
|Спартак
|31
|15
|16
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Динамо Мн
|31
|13
|18
|33
|8
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|9
|СКА
|30
|14
|16
|30
|10
|Лада
|31
|7
|24
|19
|11
|Сочи
|30
|8
|22
|18
|28.11
|10:00
|Амур – Авангард
|- : -
|28.11
|14:00
|Трактор – Металлург Мг
|- : -
|28.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|28.11
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -