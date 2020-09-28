«Такой хоккей нам не нужен!» Когда родилась легендарная фраза комментатора Озерова

28 сентября 1972 года завершилась легендарная Суперсерия между сборными СССР и Канады. «Кленовые» вырвали победу в восьмом матче в Москве (6:5), а вместе с тем — выиграли и все принципиальное противостояние.

Сегодня также исполняется 48 лет знаменитой фразе комментатора Николая Озерова «Такой хоккей нам не нужен!» Она прозвучала во время этого решающего матча.

Сборная СССР после двух периодов ушла в отрыв 5:3, но канадцы бились до конца и часто, по мнению советской стороны, играли грязно, за гранью фола. Именно по этой причине Николай Озеров произнес в эфире фразу «Такой хоккей нам не нужен!»