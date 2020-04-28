«Старшие товарищи рассказывали, как в ФХР отмывали и воровали деньги». Хабибулин объяснил, почему отказывался играть за сборную

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью «СЭ» рассказал, почему не играл за сборную России. На его счету золото Олимпиады-1992 и бронза Игр-2002.

— В чем была истинная причина того, что с 1996 по 2002 годы вы не приезжали играть в сборную России?

— Мне не нравилось, как строился процесс работы в ФХР. Я тогда еще был молодой, но разговаривал со своими старшими товарищами и узнавал, как все происходило, как отмываются и воруются деньги. После этого желание играть пропадало. Теперь думаю, что на Олимпиаду-1998 в Нагано надо было поехать, несмотря ни на что. Этот тот момент, о котором жалею. Все-таки Олимпиада. И за страну отыграть надо. Мне сейчас 47 и ума в голове прибавилось (смеется). Возможно, и на пару чемпионатов мира можно было съездить, когда я находился в расцвете сил. Отношение федерации к хоккею, к игрокам тогда и стало главной причиной моего отказа.

«Жалею, что не поехал на Олимпиаду в Нагано. Надо было за страну отыграть». Тизер большого интервью Хабибулина