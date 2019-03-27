Стал известен состав олимпийской сборной России на выставочные матчи в Минске

Тренерский штаб олимпийской сборной России объявил состав на выставочные матчи с командой Белоруссии. Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, в список вошли:

Вратари: Артем Загидуллин ("Металлург"), Илья Коновалов ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо" М).



Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все - "Локомотив"), Николай Демидов ("Сибирь"), Егор Рыков ("Сочи"), Виктор Антипин ("Металлург"), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Евгений Кулик ("Спартак"), Иван Мищенко ("Адмирал").



Нападающие: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все - "Локомотив"), Артем Федоров, Антон Злобин, Александр Хохлачев (все - "Спартак"), Артём Михеев ("Ак Барс"), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Игорь Руденков ("Амур"), Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев (оба - "Витязь"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Богдан Якимов ("Северсталь").

Выставочные матчи между сборной Белоруссии и олимпийской сборной России состоятся 5 и 6 апреля в Минске.

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