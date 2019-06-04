Средняя посещаемость домашних матчей сборных России по хоккею в прошлом сезоне составила 13 тысяч зрителей

Средняя посещаемость домашних матчей национальной и олимпийской сборных России в сезоне-2018/19 составила 13 тысяч зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ФХР. Суммарная посещаемость встреч составила 145 тысяч человек.

При оценке посещаемости учитывались домашние игры на Кубке Первого канала, вынесенный матч одного из этапов Евротура, встречи Еврочелленджа и Saint Petersburg Open.

Последний матч в завершившемся сезоне сборная России провела 26 мая в Братиславе на "Словнафт-Арене" на чемпионате мира-2019 против Чехии. Российская команда победила по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзу турнира.

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