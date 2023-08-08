Следующий Чемпионат Азии и Океании U18 пройдет в Ташкенте

Следующий Чемпионат Азии и Океании U18 состоится в Ташкенте в 2024 году. Решение было принято в рамках обучающего хоккейного лагеря, проводимого в Узбекистане, который организовали Олимпийский Совет Азии (OCA) совместно с IIHF.

Глава Федерации хоккея Узбекистана поддержал предложение и выразил заинтересованность в проведение турнира в стране.

Юношеская сборная Узбекистана является действующим чемпионом этого турнира.