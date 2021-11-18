Скончался тренер СШОР «Русь» Андрей Толпеко
16:44
17 ноября ушел из жизни тренер СШОР «Русь» Андрей Викторович Толпеко, сообщается на официальном сайте физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы».
«Он работал в этой спортивной школе с момента ее открытия и подготовил большое количество хоккеистов, которые выступают сейчас в профессиональных хоккейных лигах.
Андрей Викторович был предан своему делу и внес огромный вклад в подготовку юных игроков.
ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта выражает глубокие соболезнования родным и близких Андрея Викторовича», — говорится в сообщении.
Это большая потеря для всех нас!
Дополнительная информация:
https://hockeymoscow.mossport.ru/news/ushyel-iz-zhizni-andrey-tolpeko/
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