Скончался бывший игрок «Югры» и сборной Чехии Трончински
10:28
Бывший игрок сборной Чехии и «Югры» Марек Трончински скончался в возрасте 32 лет, сообщает Hokej.
Причины смерти спортсмена не уточняются. Последним клубом хоккеиста был румынский «Георгени».
В КХЛ Трончински выступал за «Югру» и «Слован». С 2011 по 2016 год он играл за сборную Чехии.
Дополнительная информация:
https://hokej.cz/zemrel-byvaly-reprezentant-marek-troncinsky-32/5057313
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