Скончался бывший игрок «Югры» и сборной Чехии Трончински

Бывший игрок сборной Чехии и «Югры» Марек Трончински скончался в возрасте 32 лет, сообщает Hokej.

Причины смерти спортсмена не уточняются. Последним клубом хоккеиста был румынский «Георгени».

В КХЛ Трончински выступал за «Югру» и «Слован». С 2011 по 2016 год он играл за сборную Чехии.