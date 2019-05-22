"СКА-Нева" может сыграть в Лиге чемпионов как победитель Континентального Кубка

Президент Лиги чемпионов Петер Цанер рассказал о шансах клуба "СКА-Нева" сыграть в европейском турнире.

– У "СКА-Невы" ведь есть возможность выиграть Континентальный кубок и, как победитель, получить место в ЛЧ.

– Действительно, такая возможность существует. Но победитель только претендует на место в ЛЧ. Решать вопрос по участию будет совет директоров ЛЧ. У нас совсем недавно был прецедент – казахстанский клуб выиграл Континентальный кубок, но из-за проблем с логистикой в Казахстан мы отказались от этого варианта.

– Санкт-Петербург значительно ближе. Швеция и Финляндия буквально под боком.

– Мне трудно прямо сейчас что-то сказать насчет "СКА-Невы". (Игорь Еронко)