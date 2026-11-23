«Сибирь» — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ
«Сибирь» и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 23 ноября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Северсталь» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию матча покажут телеканалы «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime». Начало эфира — в 15.20 мск, за десять минут до стартового вбрасывания. Смотреть игру онлайн также можно на платформе «Кинопоиск» по подписке «Яндекс Плюс».
«Сибирь» после 29 матчей набрала 26 очков и занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.
«Северсталь» в предыдущей встрече дома победила хабаровский «Амур» по буллитам (3:2). Череповчане продлили победную серию до пяти матчей. После 28 игр команда набрала 36 очков и располагается на третьей строчке Западной конференции.
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости Континентальной хоккейной лиги
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|29
|18
|11
|38
|3
|Нефтехимик
|32
|16
|16
|37
|4
|Амур
|29
|16
|13
|34
|5
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|6
|Трактор
|31
|14
|17
|34
|7
|Салават Юлаев
|30
|15
|15
|33
|8
|Ак Барс
|33
|15
|18
|33
|9
|Барыс
|30
|15
|15
|31
|10
|Сибирь
|31
|11
|20
|26
|11
|Адмирал
|29
|11
|18
|26
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|30
|22
|8
|46
|2
|Локомотив
|29
|21
|8
|43
|3
|Северсталь
|30
|18
|12
|38
|4
|Торпедо НН
|29
|17
|12
|37
|5
|Спартак
|31
|15
|16
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Динамо Мн
|31
|13
|18
|33
|8
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|9
|СКА
|29
|14
|15
|30
|10
|Лада
|30
|7
|23
|19
|11
|Сочи
|30
|8
|22
|18
|26.11
|12:00
|Амур – Ак Барс
|3 : 5
|26.11
|12:30
|Адмирал – Авангард
|4 : 5 Б
|26.11
|17:00
|Салават Юлаев – Динамо Мн
|3 : 4 ОТ
|26.11
|17:00
|Трактор – Автомобилист
|3 : 2 ОТ
|26.11
|19:30
|Спартак – ЦСКА
|1 : 5
|26.11
|19:30
|Сочи – Нефтехимик
|4 : 5 ОТ