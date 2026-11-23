«Сибирь» — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ

«Сибирь» и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 23 ноября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

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23 ноября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Северсталь

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Северсталь» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime». Начало эфира — в 15.20 мск, за десять минут до стартового вбрасывания. Смотреть игру онлайн также можно на платформе «Кинопоиск» по подписке «Яндекс Плюс».

«Сибирь» после 29 матчей набрала 26 очков и занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

«Северсталь» в предыдущей встрече дома победила хабаровский «Амур» по буллитам (3:2). Череповчане продлили победную серию до пяти матчей. После 28 игр команда набрала 36 очков и располагается на третьей строчке Западной конференции.

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