«Сибирь» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ

«Сибирь» и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

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20 ноября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Автомобилист

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Автомобилист» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «КХЛ Prime». Начало эфира — в 15.20 мск, за десять минут до стартового вбрасывания. Смотреть матч онлайн также можно на платформе «Кинопоиск» по подписке.

«Сибирь» в предыдущем матче победила челябинский «Трактор» (4:1). После 28 игр новосибирцы набрали 24 очка и занимают 11-е место в Восточной конференции КХЛ.

«Автомобилист» в последней встрече обыграл московский «Спартак» по буллитам (2:1). Екатеринбуржцы одержали четыре победы подряд, набрали 31 очко в 26 матчах и располагаются на пятой строчке Востока.

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