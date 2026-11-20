«Сибирь» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ
«Сибирь» и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Автомобилист» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию покажет телеканал «КХЛ Prime». Начало эфира — в 15.20 мск, за десять минут до стартового вбрасывания. Смотреть матч онлайн также можно на платформе «Кинопоиск» по подписке.
«Сибирь» в предыдущем матче победила челябинский «Трактор» (4:1). После 28 игр новосибирцы набрали 24 очка и занимают 11-е место в Восточной конференции КХЛ.
«Автомобилист» в последней встрече обыграл московский «Спартак» по буллитам (2:1). Екатеринбуржцы одержали четыре победы подряд, набрали 31 очко в 26 матчах и располагаются на пятой строчке Востока.
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости Континентальной хоккейной лиги в актуальном виде
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|29
|14
|15
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|9
|Ак Барс
|30
|13
|17
|29
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Спартак
|29
|15
|14
|35
|4
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|5
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|27
|13
|14
|28
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
|20.11
|15:30
|Сибирь – Автомобилист
|- : -
|20.11
|16:30
|Авангард – Барыс
|- : -
|20.11
|19:00
|Торпедо НН – Локомотив
|- : -
|20.11
|19:00
|Северсталь – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – ЦСКА
|- : -