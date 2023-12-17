Швеция обыграла Чехию и выиграла швейцарский этап Евротура

Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в матче группового турнира швейцарского этапа Евротура — 5:3.

У победителей дублем отметился Понтус Андреассон.

Шведы выиграли этап, набрав 9 очков. Чехия с 5 очками стала второй. Сегодня, 17 декабря, также состоится встреча за третье место между Финляндией (0) и Швейцарией (1). Начало игры — в 19.00 по московскому времени.