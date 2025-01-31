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Сегодня, 16:17

Швеция не будет бойкотировать соревнования с участием сборной России

Сергей Ярошенко
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Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон заявил, что хоккеисты сборной Швеции не будут бойкотировать международные соревнования в случае возвращения сборной России.

«Тенденция (возвращения россиян на международные турниры) довольно очевидна, если посмотреть на различные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей, а позиция шведского хоккея неизменна, и важно, чтобы мы четко высказались», — цитирует Ларссона ТАСС со ссылкой на Dagens Nyheter.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что совет организации, на котором обсудят вопрос об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года и чемпионате мира по хоккею в Швейцарии, пройдет 2-4 февраля.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионат мира пройдет в мае того же года.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Давид Лапартьян. «Ни одна страна не должна быть исключена из олимпийского движения». Еще один кандидат в президенты МОК поддержал Россию
Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Люк Тардиф
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 51 25 26 57
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 52 31 21 68
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 50 23 27 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
Результаты / календарь
21.01
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5.02
31.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 3 : 0
31.01 03:00
Монреаль – Миннесота
 0 : 4
31.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 5 : 4 ОТ
31.01 03:00
Бостон – Виннипег
 2 : 6
31.01 03:00
Каролина – Чикаго
 3 : 2
31.01 03:30
Филадельфия – Айлендерс
0 : 3
31.01 05:00
Калгари – Анахайм
 4 : 1
31.01 05:00
Эдмонтон – Детройт
 2 : 3 Б
31.01 06:00
Вегас – Коламбус
 1 : 2 ОТ
31.01 06:30
Сиэтл – Сан-Хосе
 6 : 2
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