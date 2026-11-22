«Шанхайские Драконы» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ

«Шанхайские Драконы» и тольяттинская «Лада» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 17:00. СКА Арена (Санкт-Петербург) Шанхай Дрэгонс Лада

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхайские Драконы» — «Лада» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи покажет «Кинопоиск». Для просмотра потребуется подписка.

«Шанхайские Драконы» после 27 матчей набрали 31 очко по итогам 20 ноября. В предыдущей встрече команда дома крупно уступила ЦСКА (0:5). «Лада» имела 17 очков после 28 матчей. В последней игре тольяттинцы проиграли магнитогорскому «Металлургу» (2:7).

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