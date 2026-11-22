«Шанхайские Драконы» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ
«Шанхайские Драконы» и тольяттинская «Лада» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Шанхайские Драконы» — «Лада» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую онлайн-трансляцию встречи покажет «Кинопоиск». Для просмотра потребуется подписка.
«Шанхайские Драконы» после 27 матчей набрали 31 очко по итогам 20 ноября. В предыдущей встрече команда дома крупно уступила ЦСКА (0:5). «Лада» имела 17 очков после 28 матчей. В последней игре тольяттинцы проиграли магнитогорскому «Металлургу» (2:7).
КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|29
|18
|11
|38
|3
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|35
|4
|Амур
|29
|16
|13
|34
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|33
|6
|Ак Барс
|33
|15
|18
|33
|7
|Салават Юлаев
|29
|15
|14
|32
|8
|Трактор
|30
|13
|17
|32
|9
|Барыс
|30
|15
|15
|31
|10
|Сибирь
|31
|11
|20
|26
|11
|Адмирал
|29
|11
|18
|26
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|29
|21
|8
|43
|3
|Северсталь
|30
|18
|12
|38
|4
|Торпедо НН
|29
|17
|12
|37
|5
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|30
|12
|18
|31
|9
|СКА
|29
|14
|15
|30
|10
|Лада
|30
|7
|23
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
Результаты / календарь
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
|26.11
|12:00
|Амур – Ак Барс
|3 : 5
|26.11
|12:30
|Адмирал – Авангард
|4 : 5 Б
|26.11
|17:00
|Салават Юлаев – Динамо Мн
|- : -
|26.11
|17:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|26.11
|19:30
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|26.11
|19:30
|Сочи – Нефтехимик
|- : -
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