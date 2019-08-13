"Северсталь" одолела "Сборную Кубка губернатора" на товарищеском турнире в Челябинске (3:2). Череповецкая команда добилась успеха в овертайме, благодаря точному броску Никиты Хлыстова.

Товарищеский матч. Клуб

Кубок губернатора Челябинской области

"Сборная Кубка губернатора" (Челябинск) – "Северсталь" (Череповец) – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Галимов – 1 (Балдаев, Кодола), 17:02 – 0:1. Мансуров – 1 (Алексеев, Бабенко), 23:46 – 1:1. Николишин – 1, 29:13 – 1:2. Алексеев – 1 (Шепелев, Бабенко), 37:32 – 2:2. Хлыстов – 1 (Гераськин), 62:59 – 2:3.

Вратари: Сухачев – Подъяпольский.

Броски: 22 (9+6+6+1) – 41 (11+8+19+3).

Судьи: Морозов, Спирин.

13 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.