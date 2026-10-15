«Северсталь» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ
«Северсталь» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 15 октября. Игра пройдет в Ледовом дворце Череповца и начнется в 19.00 по московскому времени.
Следить за счетом и ключевыми событиями матча «Северсталь» — «Локомотив» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Матч «Северсталь» — «Локомотив» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, ярославском канале «Первый ярославский» и уфимском канале «БСТ».
«Северсталь» набрала 20 очков после 15 матчей и занимает четвертое место в Западной конференции. Череповчане выиграли пять последних встреч, в том числе дважды у СКА — (5:2) и (2:0).
«Локомотив» заработал 22 очка в 14 матчах и идет третьим на Западе. Ярославцы победили в четырех из пяти последних встреч. В предыдущей игре команда разгромила минское «Динамо» (6:1).
В нынешнем сезоне соперники встречались 10 сентября. «Локомотив» победил на своем льду в овертайме (2:1).
КХЛ: календарь игр, результаты матчей, турнирная таблица, статистика команд и последние новости российского хоккея
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|14
|4
|29
|2
|Барыс
|17
|10
|7
|20
|3
|Нефтехимик
|17
|9
|8
|20
|4
|Амур
|17
|9
|8
|19
|5
|Салават Юлаев
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|17
|9
|8
|19
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|8
|Сибирь
|17
|6
|11
|15
|9
|Адмирал
|16
|6
|10
|15
|10
|Автомобилист
|16
|6
|10
|14
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|16
|13
|3
|26
|2
|Локомотив
|16
|12
|4
|24
|3
|Северсталь
|16
|10
|6
|22
|4
|Торпедо НН
|15
|10
|5
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|14
|8
|6
|18
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|19
|7
|12
|16
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|15
|3
|12
|6
|19.10
|12:00
|Амур – Барыс
|5 : 2
|19.10
|12:30
|Адмирал – Салават Юлаев
|2 : 0
|19.10
|19:00
|Северсталь – Торпедо НН
|- : -
|19.10
|19:30
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -