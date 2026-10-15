«Северсталь» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ

«Северсталь» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 15 октября. Игра пройдет в Ледовом дворце Череповца и начнется в 19.00 по московскому времени.

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15 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Локомотив

Следить за счетом и ключевыми событиями матча «Северсталь» — «Локомотив» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Матч «Северсталь» — «Локомотив» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, ярославском канале «Первый ярославский» и уфимском канале «БСТ».

«Северсталь» набрала 20 очков после 15 матчей и занимает четвертое место в Западной конференции. Череповчане выиграли пять последних встреч, в том числе дважды у СКА — (5:2) и (2:0).

«Локомотив» заработал 22 очка в 14 матчах и идет третьим на Западе. Ярославцы победили в четырех из пяти последних встреч. В предыдущей игре команда разгромила минское «Динамо» (6:1).

В нынешнем сезоне соперники встречались 10 сентября. «Локомотив» победил на своем льду в овертайме (2:1).

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