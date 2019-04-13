"СЭ" в прямом эфире покажет Кубок Škoda

С 15 по 20 апреля на Ледовой арене "Трактор" в Челябинске пройдет седьмой Международный юношеский хоккейный турнир Кубок Škoda. Участниками соревнований станут команды из России и Европы.
В этом году впервые будет организована онлайн-трансляция финального матча в социальных сетях компании, а также на сайте "СЭ". В перерывах между играми гостей соревнований ждут хоккейные активности, розыгрыши сувениров и автограф-сессия со звездами российского хоккея.
Заключительный этап соревнований будет вести Дарья Миронова, а комментировать матч за чемпионский титул Денис Казанский. Кроме того, в заключительный день соревнований молодых спортсменов поддержат легендарный хоккейный защитник, олимпийский чемпион Сергей Бабинов и актер Станислав Ярушин.
По итогам отборочного турнира в финальную часть попали: "Трактор" (Челябинск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Дизель" (Пенза), "Сибирь" (Новосибирск), "Ак Барс" (Казань) "Авто-Спартаковец" (Екатеринбург), "Mladí Draci Šumperk" (Чехия), "Динамо" Р (Латвия).
Предварительное расписание игр:
15 апреля
09.45-12.15 Дизель – Авто-Спартаковец
13.00-15.30 Сибирь – АкБарс
16.00-18.30 Салават Юлаев – Динамо
19.00-21.30 Трактор – Mladí Draci Šumperk
16 апреля
10.00-12.30 Дизель – Салават Юлаев
13.00-15.30 Сибирь – Трактор
16.00-18.30 Авто-Спартаковец – Динамо
19.00-21.30 АкБарс – Mladí Draci Šumperk
17 апреля
10.00-12.30 Салават Юлаев – Авто-Спартаковец
13.00-15.30 Mladí Draci Šumperk – Сибирь
16.00-18.30 Динамо – Дизель
19.00-21.30 Трактор – АкБарс
19 апреля
10.00-12.30 Игра
13.00-15.30 Игра
16.00-18.30 Полуфинал
19.00-21.30 Полуфинал
20 апреля
09.00-10.30 Матч за 7-е место
11.00-12.30 Матч за 5-е место
13.00-15.30 Матч за 3-е место
16.00-18.30 Финал
С более подробной информацией о турнире можно ознакомиться здесь.