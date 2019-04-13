"СЭ" в прямом эфире покажет Кубок Škoda

С 15 по 20 апреля на Ледовой арене "Трактор" в Челябинске пройдет седьмой Международный юношеский хоккейный турнир Кубок Škoda. Участниками соревнований станут команды из России и Европы.

В этом году впервые будет организована онлайн-трансляция финального матча в социальных сетях компании, а также на сайте "СЭ". В перерывах между играми гостей соревнований ждут хоккейные активности, розыгрыши сувениров и автограф-сессия со звездами российского хоккея.

Заключительный этап соревнований будет вести Дарья Миронова, а комментировать матч за чемпионский титул Денис Казанский. Кроме того, в заключительный день соревнований молодых спортсменов поддержат легендарный хоккейный защитник, олимпийский чемпион Сергей Бабинов и актер Станислав Ярушин.

По итогам отборочного турнира в финальную часть попали: "Трактор" (Челябинск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Дизель" (Пенза), "Сибирь" (Новосибирск), "Ак Барс" (Казань) "Авто-Спартаковец" (Екатеринбург), "Mladí Draci Šumperk" (Чехия), "Динамо" Р (Латвия).

Кто станет победителем Кубка Skoda-2019?

Предварительное расписание игр:

15 апреля

09.45-12.15 Дизель – Авто-Спартаковец

13.00-15.30 Сибирь – АкБарс

16.00-18.30 Салават Юлаев – Динамо

19.00-21.30 Трактор – Mladí Draci Šumperk

16 апреля

10.00-12.30 Дизель – Салават Юлаев

13.00-15.30 Сибирь – Трактор

16.00-18.30 Авто-Спартаковец – Динамо

19.00-21.30 АкБарс – Mladí Draci Šumperk

17 апреля

10.00-12.30 Салават Юлаев – Авто-Спартаковец

13.00-15.30 Mladí Draci Šumperk – Сибирь

16.00-18.30 Динамо – Дизель

19.00-21.30 Трактор – АкБарс

19 апреля

10.00-12.30 Игра

13.00-15.30 Игра

16.00-18.30 Полуфинал

19.00-21.30 Полуфинал

20 апреля

09.00-10.30 Матч за 7-е место

11.00-12.30 Матч за 5-е место

13.00-15.30 Матч за 3-е место

16.00-18.30 Финал

С более подробной информацией о турнире можно ознакомиться здесь.