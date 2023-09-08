Сборные Узбекистана примут участие в чемпионатах мира с 2025 года

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров прокомментировал будущее сборной страны на ближайших турнирах.

«Мы не сможем принять участие в чемпионатах мира ни в какой из возрастных категорий в 2024 году, но по всей видимости мы сможем принять участие уже начиная с 2025 года. И та же сборная U18 не примет участие в чемпионате мира для игроков до 18 лет в 2024 году, но она сможет принять участие Чемпионате мира U18 2025 года», — цитирует Гафурова пресс-служба клуба ХК «Хумо».

ЧМ-2025 пройдет с 9 по 25 мая.