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Сегодня, 16:50

Сборные Узбекистана примут участие в чемпионатах мира с 2025 года

Виктория Кравченко
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Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров прокомментировал будущее сборной страны на ближайших турнирах.

«Мы не сможем принять участие в чемпионатах мира ни в какой из возрастных категорий в 2024 году, но по всей видимости мы сможем принять участие уже начиная с 2025 года. И та же сборная U18 не примет участие в чемпионате мира для игроков до 18 лет в 2024 году, но она сможет принять участие Чемпионате мира U18 2025 года», — цитирует Гафурова пресс-служба клуба ХК «Хумо».

ЧМ-2025 пройдет с 9 по 25 мая.

Источник: https://hchumo.uz/article.asp?id=1228&passw=967de0ae7deafec4fe979a2c20be17b8
Чемпионат мира по хоккею
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