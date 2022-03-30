Сборная России сохранила третье место в рейтинге ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) обновила рейтинг команд после Олимпиады в Пекине.

Мужская сборная России сохранила третье место. У россиян 3 910 баллов. На первом месте сборная Финляндии, в активе которой 4 065 баллов. Финны выиграли Олимпиаду в Пекине. На втором месте — сборная Канады (3 995).

В рейтинге женских команд лидирует сборная Канады (4 120). Второе место у США (4 120), третье — у Финляндии (3 940). Сборная России опустилась на пятое место (3 770).

Рейтинг базируется на выступлении сборных на последних Олимпийских играх и последних четырех чемпионатах мира.