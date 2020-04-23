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Сборная России поблагодарила медработников, борющихся с коронавирусом

18:52

Сборная России по хоккею в официальном Twitter выразила благодарность медицинским работникам и волонтерам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

«Наша безмерная благодарность и уважение — всем врачам, медсестрам, фельдшерам и волонтерам, которые сегодня сражаются с коронавирусом. Вы — настоящие герои», — говорится в сообщении национальной команды.

В мире по данным Worldometers зафиксировано 2 672 149 случаев заражения коронавирусом, 186 916 человек умерли, 731 754 выздоровели.

На день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.

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