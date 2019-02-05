Сборная России не будет проводить выставочные матчи перед Универсиадой

Сборная России не будет участвовать в выставочных матчах в ходе подготовки к Универсиаде-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера Владислава Хромых. Сегодня была объявлена заявка команды на хоккейный турнир Универсиады, который пройдет с 1 по 12 марта.

- Сборная не будет проводить какие-либо выставочные матчи, команда соберется в Новогорске 21 февраля, а с 22 февраля по 24 февраля будут идти тренировки, 25 февраля вылетаем в Красноярск, где у нас будет три тренировочных дня, а 1 марта стартуем, - сообщил Хромых. - Касательно состава, то на сборы в Новогорск приедет окончательный состав, до этого могут быть какие-то незначительные точечные изменения.