Сборная России лидирует на групповом этапе Кубка Континента по следж-хоккею
В Сочи продолжается четвертый Кубок Континента по следж-хоккею. Во второй день турнира сборная России-1 обыграла Россию-2 (8:0). Хет-трик оформил нападающий победителей Евгений Петров. Дублем отметился форвард Игорь Малецкий.
Кубок Континента проходит в Сочи с 6 по 10 июня. В турнире, помимо двух сборных России, участвуют команды Казахстана и Армении. 8 июня пройдут заключительные матчи группового этапа, а 10 июня состоятся медальные игры.
Положение в таблице:
1. Россия-1 (6 очков, разница шайб — 16-0)
2. Казахстан (3, 13-8)
3. Россия-2 (3, 7-8)
4. Армения (0, 0-20)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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