Сборная Чехии выступит на Шведских хоккейных играх с пятью игроками из КХЛ

Сборная Чехии объявила состав на Шведские хоккейные игры, туда вошли пять представителей КХЛ.

Вратари: Патрик Бартошак, Шимон Грубец;

Защитники: Милан Доудера, Марек Грбас ("Амур"), Якуб Крейчик, Томаш Кундратек, Ондржей Немец, Адам Полашек ("Нефтехимик"), Ян Штенцель, Ондржей Витасек ("Куньлунь Ред Стар"), Петр Заморски;

Нападающие: Михал Бирнер, Томаш Филиппи, Милан Гулаш, Петр Голик, Роман Горак, Радек Коближек, Ян Коварж, Марек Квапил, Радан Ленц, Иржи Секач ("Ак Барс"), Матей Странски, Мартин Затович, Патрик Здрахал, Гинек Зогорна, Томаш Зогорна ("Амур").

Шведские хоккейные игры пройдут в Стокгольме с 7 по 10 февраля. Сборная России начнет турнир матчем с командой Финляндии 7 февраля. 9-го числа подопечные Ильи Воробьева встретятся со сборной Швеции, а в воскресенье, 10 февраля, они сыграют с чехами.