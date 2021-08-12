«Сарыарка» обыграла «Торпедо» из Усть-Каменогорска в матче Кубка президента Казахстана
14:25
«Сарыарка» победила «Торпедо» из Усть-Каменогорска в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Автором победной шайбы в составе команды из Караганды стал нападающий Кирилл Беляев.
В Кубке президента Республики Казахстан также участвуют «Куньлунь» и «Барыс».
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Кубок президента Республики Казахстан
«Сарыарка» (Караганда) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Голоднюк — 1 (бол., Данияр), 9:17 — 1:0. Беляев — 1 (мен., Анохин), 21:01 — 2:0. Петров — 2 (бол., Дерзаев), 39:47 — 2:1.
Вратари: Каратаев — Нурек (59:34).
Судьи: Букин, Суслов.
12 августа. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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