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Сан-Хосе — Питтсбург: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию 12 ноября 2026

«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: во сколько начало матча НХЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в четверг, 12 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) и начнется в 06.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Питтсбург

Следить за ключевыми событиями игры «Сан-Хосе» — «Питтсбург» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Где смотреть матч «Сан-Хосе» — «Питтсбург»

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Сан-Хосе» после 20 матчей набрал 17 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. В предыдущей встрече «Шаркс» дома победили «Айлендерс» в серии буллитов (3:2). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а голкипер Ярослав Аскаров отразил 37 из 39 бросков.

«Питтсбург» после 18 матчей имеет 14 очков и располагается на 16-й строчке Восточной конференции. В предыдущем матче «Пингвинз» на выезде уступили «Анахайму» (2:5).

В последней очной встрече 13 декабря 2025 года «Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург» в овертайме (6:5).

НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»

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НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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