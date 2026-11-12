«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: во сколько начало матча НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в четверг, 12 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) и начнется в 06.00 мск.
Следить за ключевыми событиями игры «Сан-Хосе» — «Питтсбург» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Где смотреть матч «Сан-Хосе» — «Питтсбург»
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
«Сан-Хосе» после 20 матчей набрал 17 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. В предыдущей встрече «Шаркс» дома победили «Айлендерс» в серии буллитов (3:2). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а голкипер Ярослав Аскаров отразил 37 из 39 бросков.
«Питтсбург» после 18 матчей имеет 14 очков и располагается на 16-й строчке Восточной конференции. В предыдущем матче «Пингвинз» на выезде уступили «Анахайму» (2:5).
В последней очной встрече 13 декабря 2025 года «Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург» в овертайме (6:5).
НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|18
|9
|39
|2
|Нефтехимик
|27
|14
|13
|31
|3
|Авангард
|25
|14
|11
|30
|4
|Амур
|25
|14
|11
|29
|5
|Барыс
|26
|14
|12
|29
|6
|Автомобилист
|25
|13
|12
|29
|7
|Трактор
|27
|12
|15
|29
|8
|Ак Барс
|28
|13
|15
|28
|9
|Салават Юлаев
|26
|12
|14
|26
|10
|Адмирал
|25
|11
|14
|25
|11
|Сибирь
|27
|9
|18
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|25
|19
|6
|39
|2
|Локомотив
|25
|18
|7
|37
|3
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|4
|Спартак
|27
|14
|13
|32
|5
|Северсталь
|26
|15
|11
|32
|6
|Шанхай Дрэгонс
|25
|14
|11
|30
|7
|Динамо М
|28
|12
|16
|29
|8
|Динамо Мн
|27
|10
|17
|27
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|26
|8
|18
|17
|11
|Лада
|27
|6
|21
|17
|16.11
|17:00
|Салават Юлаев – Адмирал
|- : -
|16.11
|19:00
|Локомотив – Сочи
|- : -
|16.11
|19:30
|ЦСКА – Амур
|- : -