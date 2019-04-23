"Салават Юлаев" выиграл Кубок Škoda

В Челябинске завершился седьмой Международный юношеский хоккейный турнир "КУБОК ŠKODA", который проходил с 15 по 20 апреля на Ледовой арене "Трактор". Победу в турнире одержала команда "Салават Юлаев" из Уфы, второе место досталось "Сибири" из Новосибирска, а третью строчку занял "Ак Барс" из Казани. Поддержать юниоров пришли легендарный хоккеист Сергей Бабинов, известный актер и шоумен Станислав Ярушин, а также известные спортивные ведущие Денис Казанский и Дарья Миронова. Впервые в истории Кубка состоялась трансляция финального матча на сайтах ведущих спортивных СМИ России и в социальных сетях бренда ŠKODA.

– Это был действительно захватывающий турнир, – сказал руководитель ŠKODA AUTO Россия Ян Прохазка. – Ребята показали настоящее мастерство на льду и продемонстрировали истинный чемпионский дух! Мы очень ими гордимся! "КУБОК ŠKODA", который проходит уже в седьмой раз, нацелен в первую очередь на популяризацию спорта среди молодежи, дает возможность юным атлетам окунуться в атмосферу большого хоккея.

Я от всей души поздравляю всех участников соревнований, желаю им не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Также хотел бы выразить благодарность всем родителям, которые мотивируют своих детей заниматься спортом и всячески поддерживают их в этом. Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые приводят ребят в хоккейные секции и, несмотря на плотный график тренировок, находят ради них силы и время – все, чтобы вырастить будущих чемпионов.

Финальный матч между "Салаватом Юлаевым" и "Сибирью".

Кубок полностью соответствовал международным правилам игры, организацией его спортивной части занимается непосредственно ФХР.

– Мы в Федерации хоккея России уделяем большое внимание развитию детско-юношеского хоккея, это один из приоритетов нашей работы. VII ежегодный Международный юношеский хоккейный турнир "КУБОК ŠKODA" – важный этап в нашем календаре соревнований, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк. – Хоккей дает очень многое для развития молодого человека, для его воспитания. Проведение Кубка в Челябинске – неслучайно: Урал славен своими хоккейными традициями, это по-настоящему хоккейный регион, который воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, прославляющую нашу страну на лучших аренах мира. Конечно, кроме позитивных эмоций у ребят есть и уникальная возможность перенять опыт у своих товарищей по игре из других стран, использовать накопленные знания в будущем, ведь обмен опытом очень важен. Уверен, что юные хоккеисты, которые сражались в ледовых баталиях на турнире Кубка, еще не раз заявят о себе. И возможно, однажды кто-то из них наденет свитер сборной страны!

Награждение бронзовых призеров.

На торжественной церемонии закрытия всем финалистам вручили медали и призы, а также профессиональную хоккейную экипировку. Главный трофей – кубок чемпионов – победители получили из рук Яна Прохазки. Кроме того, впервые в истории соревнований был вручен специальный приз MVP (самому ценному игроку турнира). Им стал Роман Валиулин из команды "Салават Юлаев".