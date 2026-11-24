«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: во сколько начало матча КХЛ
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 24 ноября. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию матча покажет телеканал «КХЛ Prime». Начало эфира — в 16.50 мск, за десять минут до стартового вбрасывания. Встреча также заявлена на телеканале БСТ. Смотреть игру онлайн можно на платформе «Кинопоиск» по подписке.
«Салават Юлаев» в предыдущем матче победил астанинский «Барыс» (5:3). Уфимцы одержали три победы в пяти последних встречах, набрали 30 очков и занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ.
«Нефтехимик» в последней игре дома обыграл московский «Спартак» (3:1), прервав серию из трех поражений подряд. У команды из Нижнекамска 34 очка и четвертая строчка Восточной конференции.
В текущем сезоне соперники встречались трижды. «Салават Юлаев» одержал две победы (2:0 и 4:3), «Нефтехимик» выиграл один матч по буллитам (4:3).
В ближайших встречах уфимцам не сможет помочь нападающий Шелдон Ремпал. Лучший бомбардир команды получил повреждение и выбыл ориентировочно на несколько недель.
КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости чемпионата
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|35
|4
|Амур
|28
|16
|12
|34
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|33
|6
|Салават Юлаев
|29
|15
|14
|32
|7
|Трактор
|30
|13
|17
|32
|8
|Ак Барс
|32
|14
|18
|31
|9
|Барыс
|29
|14
|15
|29
|10
|Сибирь
|30
|11
|19
|26
|11
|Адмирал
|28
|11
|17
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|29
|18
|11
|38
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|30
|12
|18
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|30
|7
|23
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|25.11
|17:30
|Барыс – Северсталь
|- : -
|25.11
|19:00
|Торпедо НН – Сибирь
|- : -
|25.11
|19:30
|СКА – Локомотив
|- : -