«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: во сколько начало матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 24 ноября. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «КХЛ Prime». Начало эфира — в 16.50 мск, за десять минут до стартового вбрасывания. Встреча также заявлена на телеканале БСТ. Смотреть игру онлайн можно на платформе «Кинопоиск» по подписке.

«Салават Юлаев» в предыдущем матче победил астанинский «Барыс» (5:3). Уфимцы одержали три победы в пяти последних встречах, набрали 30 очков и занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ.

«Нефтехимик» в последней игре дома обыграл московский «Спартак» (3:1), прервав серию из трех поражений подряд. У команды из Нижнекамска 34 очка и четвертая строчка Восточной конференции.

В текущем сезоне соперники встречались трижды. «Салават Юлаев» одержал две победы (2:0 и 4:3), «Нефтехимик» выиграл один матч по буллитам (4:3).

В ближайших встречах уфимцам не сможет помочь нападающий Шелдон Ремпал. Лучший бомбардир команды получил повреждение и выбыл ориентировочно на несколько недель.

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