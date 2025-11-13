Ротенберг потренировался на льду с Аскольдом Запашным
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что провел тренировку на льду с народным артистом России, дрессировщиком Аскольдом Запашным.
«Он отлично понимает, что такое дисциплина, работа, контроль и координация, все это требуется и при дрессировке тигров, и в хоккее», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
По его словам, дрессировщик начал заниматься хоккеем четыре года назад, но уже достиг хорошего уровня.
«Как профессиональный артист цирка, который не только работает с тиграми, но и владеет жонглированием, он обладает выдающейся координацией, развитой мелкой моторикой и быстрым мышлением. Поэтому многие элементы хоккея, включая контроль шайбы, ему даются легко. Пример Аскольда наглядно показывает: начать играть в хоккей можно в любом возрасте. Главное — желание и труд», — добавил специалист.
44-летний Ротенберг также занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) и входит в совет директоров московского «Динамо». Он является основателем школы «Красная машина Юниор», которая была создана в 2022 году.
