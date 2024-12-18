Российского хоккеиста приговорили к тюремному сроку в Польше за шпионаж

Российский хоккеист Максим Сергеев приговорен в Польше к двум годам 11 месяцам лишения свободы, сообщает Iltalehti.

По информации источника, 21-летнего спортсмена признали виновным в шпионаже. В ходе следствия выяснилось, что ему предложил работу через Telegram некий Андрей, якобы сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ). Изначально задачей Сергеева было публиковать политический контент в социальных сетях в обмен на криптовалюту. Позже спортсмену поручили поиск стратегических объектов, о которых он должен был предоставлять максимально документированную информацию. Игрок признал свою вину.

Отмечается, что Сергеев начал вести работу по шпионажу, после того как «Заглембе», за который он выступал в Польше, отправил его в фарм-клуб.

Кроме того, хоккеиста оштрафовали на 1220 евро. Польша депортирует Сергеева обратно на родину 26 мая 2025 года. До тех пор он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.