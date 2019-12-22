Российский вратарь опять всех удивил. Он сыграл шайбой в футбол
09:42
В матче регулярного чемпионата АХЛ «Манитоба» — «Сан-Антонио» (6:4) российский вратарь хозяев Михаил Бердин продемонстрировал оригинальный прием.
Sir this is hockey pic.twitter.com/KYizelERUm— Hockey Central (@HockeyCentraI) December 22, 2019
Россиянин поймал шайбу в ловушку и ногой, в стиле футбольного вратаря, выбил ее вперед. Видео опубликовал Twitter Hockey Central.
Бердин в этом матче сделал 44 сэйва. Права на 21-летнего вратаря в НХЛ принадлежат «Виннипегу».
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