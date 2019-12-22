Российский вратарь опять всех удивил. Он сыграл шайбой в футбол

В матче регулярного чемпионата АХЛ «Манитоба» — «Сан-Антонио» (6:4) российский вратарь хозяев Михаил Бердин продемонстрировал оригинальный прием.

Sir this is hockey pic.twitter.com/KYizelERUm — Hockey Central (@HockeyCentraI) December 22, 2019

Россиянин поймал шайбу в ловушку и ногой, в стиле футбольного вратаря, выбил ее вперед. Видео опубликовал Twitter Hockey Central.

Бердин в этом матче сделал 44 сэйва. Права на 21-летнего вратаря в НХЛ принадлежат «Виннипегу».