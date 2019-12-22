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Российский вратарь опять всех удивил. Он сыграл шайбой в футбол

09:42
Михаил Бердин. Фото Arctic Ice Hockey.
Михаил Бердин. Фото Arctic Ice Hockey.
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В матче регулярного чемпионата АХЛ «Манитоба» — «Сан-Антонио» (6:4) российский вратарь хозяев Михаил Бердин продемонстрировал оригинальный прием.

Россиянин поймал шайбу в ловушку и ногой, в стиле футбольного вратаря, выбил ее вперед. Видео опубликовал Twitter Hockey Central.

Бердин в этом матче сделал 44 сэйва. Права на 21-летнего вратаря в НХЛ принадлежат «Виннипегу».

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