Дацюк — о завершении карьеры: «Мне тяжело это далось. Хотелось еще играть»

Российский нападающий Павел Дацюк рассказал, почему не объявил о завершении карьеры.

— Почему не объявили о завершении карьеры? Как вы приняли это решение?

— Это просто стечение обстоятельств. Мне тяжело это далось. Хотелось еще играть, а я расстался с хоккеем. Не смог себя обмануть, огня в глазах у меня уже не было. Силы, возможно, были, но огонь ушел, как и детское восхищение. Прощальный матч? Давно планирую. Надеюсь, что состоится в ближайшем будущем, — сказал Дацюк.

25 июня 45-летний Дацюк был включен в Зал хоккейной славы. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.