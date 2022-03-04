Российский хоккеист-подросток в Канаде подвергся оскорблениям на национальной почве во время матча

Хоккейный агент многих российских хоккеистов, играющих в Северной Америке, Дэн Мильштейн в своем Twitter рассказал об инциденте с оскорблением россиянина из Хоккейной лиги Онтарио (OHL) на национальной почве.

«Подтверждаю сообщение Рика Уэстхеда (североамериканский журналист. — Прим. «СЭ») о том, что мой клиент, подросток из России, выступающий за команду OHL «Нортбэй Батталион», подвергся антироссийской критике во время вчерашнего матча», — написал Мильштейн.

Disturbing news... I confirm Rick Westhead's report that my teenage Russian born client on OHL Northbay Battalion team was targeted with Anti-Russian slur at yesterday's game. Elsewhere, Terrant County College professor sent this on LinkedIn...2 days later school didn't respond... pic.twitter.com/V8bvG4J46q — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) March 4, 2022

Среди россиян в составе «Норт-Бэй» играют Матвей Петров, Александр Лукин и Родион Татаренко.

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