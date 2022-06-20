Полодян отреагировал на переход во французский «Англет Ормади»

Российский хоккеист Алексей Полодян прокомментировал решение перейти во французский клуб «Англет Ормади». Ранее нападающий выступал за питерское «Динамо» и «СКА-Нева»

«Решил, что точно поеду играть в Европу. Связался с агентом, который работает в этом направлении, объяснил ему свои пожелания. Слышал, что во Франции уровень хоккея достаточно высокий, а жить так вообще прекрасно. Теперь на деле убедился, что все так и есть. Не жалею о своем выборе», — цитирует «РБ Спорт» Полодяна.

23-летний нападающий Полодян в составе сборной России U20 провел 4 матча на молодежном чемпионате мира 2018 года, забил 3 шайбы и отдал 1 результативную передачу.