Роман Ротенберг: «В России многие игроки после окончания карьеры не могли ничего сделать для общества»

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг в интервью The Hockey News рассказал о продвижении бренда «Красная машина». По его словам, важно, чтобы игроки получали комплексное образование.

— Потенциал бренда огромен, — подчеркнул Ротенберг. — Но мы должны многое вложить. Бренд появился только в 2015 году. Первой реакцией фанатов было: «Почему вы снова называете нашу сборную «Красной машиной»?» Но я думаю, что для молодого поколения важно, чтобы бренд был связан с национальной командой. Мы стремимся прививать философию победителей по примеру победных игр прошлого. Образование — важная часть нашей философии при реализации этой программы. Мы хотим, чтобы игроки получали образование, это обсуждается на правительственном уровне. В других странах, Канаде, США, Финляндии, Швеции, крупных хоккейных странах, это уже давно стало частью игры: хоккеисты не только играют, но и получают образование. В России была другая система: вы либо играли в хоккей профессионально, либо учились. Нельзя было сделать и то, и другое. Поэтому многие игроки после окончания карьеры не могли ничего сделать для общества, они терялись. Мы должны готовить людей к жизни, чтобы даже вне хоккея они могли быть юристами, занимались своим делом. Это то, чего мы добиваемся сейчас.