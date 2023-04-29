Ротенберг — о сборной «России 25»: «Все готовы на сто процентов и заряжены показывать лучший хоккей»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о настрое команды перед майским турне.

— Очень радует, что все ребята настроены показать свой лучший хоккей.

— В сборной России никого мотивировать не надо. Все готовы на сто процентов и заряжены показывать лучший хоккей.

— Насколько важно сейчас сборной поездить поиграть по регионам?

— Очень важно. Была бы возможность, с учетом графика, думаю, надо было бы сделать турне вообще во всех городах. Это очень важно. Все соскучились по сборной. Все хотят ее видеть. Здорово, что есть возможность посетить регионы, но в будущем мы должны охватить всю страну. Мы будем радовать наших болельщиков, стараться показывать яркий хоккей. Наша система игры — это традиции советского хоккея, когда мы обыгрывали все команды в мире, выиграли 9 Олимпиад. И, конечно, мы внедряем современные подходы. Вы увидите это в первой игре. Наша сборная будет играть в железобетонный хоккей. Здесь очень сильные ребята. Мы как тренеры радуемся каждой тренировке. Здесь собраны лучшие игроки, которые были свободны на сегодняшний день. Они бросили свои семьи и приехали сюда. Они готовы быть патриотами!

— Игровой стиль национальной команды будет похож на СКА?

— Он будет лучше, намного лучше. Это сборная России. Здесь будет совершенно другой уровень. Собраны очень сильные ребята. Мастера! Вы увидите хоккей еще более высокого уровня.

В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.