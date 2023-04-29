Ротенберг — о сборной «России 25»: «Все готовы на сто процентов и заряжены показывать лучший хоккей»
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о настрое команды перед майским турне.
— Очень радует, что все ребята настроены показать свой лучший хоккей.
— В сборной России никого мотивировать не надо. Все готовы на сто процентов и заряжены показывать лучший хоккей.
— Насколько важно сейчас сборной поездить поиграть по регионам?
— Очень важно. Была бы возможность, с учетом графика, думаю, надо было бы сделать турне вообще во всех городах. Это очень важно. Все соскучились по сборной. Все хотят ее видеть. Здорово, что есть возможность посетить регионы, но в будущем мы должны охватить всю страну. Мы будем радовать наших болельщиков, стараться показывать яркий хоккей. Наша система игры — это традиции советского хоккея, когда мы обыгрывали все команды в мире, выиграли 9 Олимпиад. И, конечно, мы внедряем современные подходы. Вы увидите это в первой игре. Наша сборная будет играть в железобетонный хоккей. Здесь очень сильные ребята. Мы как тренеры радуемся каждой тренировке. Здесь собраны лучшие игроки, которые были свободны на сегодняшний день. Они бросили свои семьи и приехали сюда. Они готовы быть патриотами!
— Игровой стиль национальной команды будет похож на СКА?
— Он будет лучше, намного лучше. Это сборная России. Здесь будет совершенно другой уровень. Собраны очень сильные ребята. Мастера! Вы увидите хоккей еще более высокого уровня.
В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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