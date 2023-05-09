Роман Ротенберг: «В такой день мы были обязаны победить»

Главный тренер сборной «России-25» Роман Ротенберг высказался о победе над Белоруссией (5:1) в рамках «Большого тура сборной».

«Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене, такая поддержка. И в такой день играли – Великой Победы. Мы были обязаны победить сегодня, – начал Ротенберг, – Хорошо настроились в эмоциональном плане, были заряжены, восстановились физически. Слава богу, была возможность выспаться, а не как в Казахстане.

Народ не обманешь, народ все видит. Полные трибуны везде. Уверен, что и дальше будут полные трибуны – и в Тульской области, и в Минске. Здесь нам надо продолжать работать и играть в тот хоккей, который нравится болельщикам. Мы играем ради болельщиков. Конечно, это главный индикатор, и такой хоккей нам нужен.

Но такие тяжелые ситуации закаляют команду, тут как в бою – не бывает ничего идеального. Сейчас тоже будет возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре. Огромная благодарность команде, сыграли друг за друга. Сегодня все было, горжусь командой. Работаем дальше. Продолжаем работать. Нам есть над чем работать», – сказал Ротенберг.

Встреча проходила в Красноярске. До этого сборная «России-25» дважды обыграла белорусов в Челябинске (4:0 и 6:2).