Ротенберг — о совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia: «В течение шести месяцев запустим»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о планах во время показа совместной коллекции российских брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды.

— Очень благодарны всем, кто пришел на показ. Очень много известных спортсменов, которые пришли сюда.

Наша аудитория — наши наставники, легенды, те, кто занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Благодарны нашим партнерам, тем, кто инвестирует в наши проекты. Все только начинается. В течение шести месяцев запустим полноценную коллекцию и дальше будем развиваться.

Задача минимум — развивать бренд. Для нас хорошая новость, что из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour.

Весь мир знает, что такое красная машина и что такое слоган «Шайбу, шайбу». Спросите у любого канадца, американца! Все, кто когда-либо занимался хоккеем, во всех странах мира знают об этом. Мы стремимся к тому, чтобы забить шайбу.

— Если что-то большое произойдет, будете выпускать новые идеи?

— Здесь нужно креативить ежедневно, смотреть шире, чем профессиональный спорт. Наш уровень выше, чем там. Мы делаем оригинально, патриотично. У нас великая страна. Сделаем так, чтобы наши бренды были лучше, чем те, которые занимали аналогичную нишу в России.