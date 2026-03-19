Ротенберг — о совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia: «В течение шести месяцев запустим»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о планах во время показа совместной коллекции российских брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды.
— Очень благодарны всем, кто пришел на показ. Очень много известных спортсменов, которые пришли сюда.
Наша аудитория — наши наставники, легенды, те, кто занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Благодарны нашим партнерам, тем, кто инвестирует в наши проекты. Все только начинается. В течение шести месяцев запустим полноценную коллекцию и дальше будем развиваться.
Задача минимум — развивать бренд. Для нас хорошая новость, что из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour.
Весь мир знает, что такое красная машина и что такое слоган «Шайбу, шайбу». Спросите у любого канадца, американца! Все, кто когда-либо занимался хоккеем, во всех странах мира знают об этом. Мы стремимся к тому, чтобы забить шайбу.
— Если что-то большое произойдет, будете выпускать новые идеи?
— Здесь нужно креативить ежедневно, смотреть шире, чем профессиональный спорт. Наш уровень выше, чем там. Мы делаем оригинально, патриотично. У нас великая страна. Сделаем так, чтобы наши бренды были лучше, чем те, которые занимали аналогичную нишу в России.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|8
|2
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Салават Юлаев
|9
|6
|3
|13
|4
|Ак Барс
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|9
|5
|4
|10
|6
|Амур
|9
|4
|5
|9
|7
|Автомобилист
|9
|3
|6
|8
|8
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|10
|Сибирь
|9
|2
|7
|6
|11
|Трактор
|8
|3
|5
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|16
|2
|СКА
|8
|7
|1
|14
|3
|ЦСКА
|9
|6
|3
|12
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|10
|1
|9
|5
|11
|Сочи
|9
|1
|8
|2
|29.09
|12:00
|Амур – Нефтехимик
|1 : 0
|29.09
|19:30
|ЦСКА – СКА
|- : -