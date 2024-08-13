Роман Ротенберг награжден знаком отличия «За развитие московского спорта»
Главный тренер СКА и вице-президент ФХР Роман Ротенберг награжден знаком отличия «За развитие московского спорта».
Данная награда учреждена правительством Москвы в 2023 году в честь 100-летия столичного спорта. Она присуждается гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также тем, кто занимался созданием и улучшением спортивной инфраструктуры и спортивных услуг в столице. Вести эту деятельность необходимо не менее двух лет.
«Искренне благодарю Сергея Семеновича Собянина и правительство Москвы за награждение знаком отличия «За развитие московского спорта». Считаю эту награду важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея. Академия СКА в лице школы «Красная Машина Юниор» уже несколько лет присутствует в столичном регионе. С прошлого года в подмосковном Красногорске базируется команда МХЛ «Академия СКА-Юниор».
Наши юниоры и молодежь за короткое время добились огромных успехов. На днях команда «Красной Машины Юниор» 2012 года рождения дошла до финала престижного Кубка Овечкина. Команда МХЛ за год стала своей в Красногорске, а несколько ее представителей сыграли важную роль в победе «СКА-1946? в Кубке Харламова.
Огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за всемерную поддержку. Общими усилиями мы продолжим развивать в столице спортивную инфраструктуру, делать спорт как можно более популярным и доступным!», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.
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